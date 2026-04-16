Для ролевого экшена Crystalfall вышло обновление 2.0 с исправлениями эндгейма

В версии 2.0 авторы сосредоточились на устранении критических ошибок. Создатели добавили новостную строку и новые титулы, а также изменили шанс выпадения огненных стрел. Был исправлен баг с передвижением в лагере при использовании навыков ауры на кнопках мыши и проблема с воскрешением при переходе между локациями. Большое внимание уделили высокоуровневому контенту. Игроки больше не будут появляться внутри препятствий или за пределами доступных зон. Время жизни городского портала увеличили с 5 до 10 минут. Кроме того, авторы починили интерфейс для пользователей, играющих не на английском языке, и исправили взаимодействие в лагере, если количество доступного ресурса равно 0 или меньше.

Несмотря на выход патча, игроки продолжают сообщать о технических трудностях в обсуждениях Steam. Пользователи из российского региона массово жалуются на бесконечную загрузку. Другие геймеры просят разработчиков улучшить баланс, добавить функции поиска в инвентаре и снизить входящий урон на высоких уровнях. Студия приглашает всех желающих на свой сервер Discord для сообщения о найденных недочетах на 2 неделе раннего доступа.