Изометрический экшен Crystalfall получил демоверсию в Steam и готовится к выходу в ранний доступ

Студия CRG Studio выпустила бесплатную демоверсию своего грядущего ролевого экшена Crystalfall в рамках фестиваля новинок в Steam. Игроки уже могут ознакомиться с первым актом сюжетной кампании и опробовать базовые игровые механики. В текущей ознакомительной версии отсутствует мультиплеер, внутриигровая торговля и высокоуровневый контент, однако разработчики обещают интегрировать все эти элементы к моменту запуска полноценного раннего доступа.

Проект Crystalfall представляет собой онлайновую ролевую игру в жанре hack and slash со стимпанк-атмосферой. Действие разворачивается в мире, который был опустошен разрушительным падением загадочного астероида. Игрокам предстоит исследовать процедурно генерируемые постапокалиптические подземелья, сражаться с мутантами и агрессивными механическими созданиями, а также искать могущественные артефакты. Одной из главных особенностей проекта авторы называют глубокую бесклассовую систему кастомизации. Пользователи могут развивать силу, ловкость или интеллект своего героя и свободно комбинировать различные навыки с помощью обширного древа талантов.

Для старта игры пользователям предлагаются три визуальных архетипа: рыцарь, разбойник и недавно анонсированный техномант. Сами активные навыки в игре добываются в виде трофеев разной степени редкости и обладают собственными случайно генерируемыми ветвями развития. Геймеры смогут улучшать свои способности, менять узлы прокачки и тонко настраивать умения под свой индивидуальный стиль прохождения.

Полноценный выход игры в стадии раннего доступа запланирован на март 2026 года на площадках Steam и Epic Games Store. На этом этапе проект будет распространяться по полностью бесплатной модели и предложит аудитории пять сюжетных актов, сетевой режим, а также ранние этапы эндгейма. Разработчики официально подтвердили наличие перевода на русский язык, который включает локализацию интерфейса и текстовые субтитры. Дополнительно создатели совместно с издателем запустили кампанию по предварительной регистрации на официальном сайте, за участие в которой планируется выдача уникальных косметических предметов из эксклюзивного набора LAVA.