Разработчики Crystalfall назвали причины постоянных отключений и зависаний на экране загрузки

Бесплатная ролевая игра Crystalfall вышла в раннем доступе Steam 10 апреля 2026 года. Почти сразу после запуска геймеры столкнулись с серьезными техническими неполадками. Пользователи массово жалуются на зависания на экране загрузки и потери соединения при переходе между игровыми зонами. На данный момент проект имеет Крайне отрицательные отзывы в Steam.

Представители независимой студии CRG Studio опубликовали обращение к сообществу. Команда пояснила, что причина сбоев кроется не в провайдере серверов, а в архитектуре их собственного бэкенда, где хранятся данные персонажей и предметы инвентаря. Перед релизом авторы масштабировали систему для поддержки высокого числа активных пользователей. На практике бэкенд перестает справляться с нагрузкой при гораздо меньших значениях.

Сотрудники студии непрерывно работали более 30 часов подряд для устранения неисправностей. Около 5 часов утра по всемирному координированному времени им показалось, что ситуация стабилизировалась. В тот момент количество активных игроков достигло отметки в 4500 человек. После этого программисты взяли перерыв на 3 часа для отдыха, но вскоре получили уведомления о возвращении всех серверных проблем.

В комментариях под новостью игроки выражают недовольство и просят добавить автономный режим. Авторы проекта из CRG Studio продолжают искать решение, но пока не могут назвать точные сроки финального восстановления серверов.