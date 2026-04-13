Разработчики Crystalfall выпустили хотфиксы и раздают внутриигровые предметы за проблемы на старте

Студия CRG Studio подвела итоги проблемного запуска ролевого экшена Crystalfall, который вышел в раннем доступе 10 апреля 2026 года. Из-за большого наплыва пользователей в начальные 24 часа серверы игры не выдержали нагрузки, что привело к сбоям и ошибкам подключения. Авторы проекта уже применили 8 технических исправлений для стабилизации ситуации базы данных и устранения критических неполадок.

Из-за перегрузки серверов в игре временно активировался старый метод авторизации по электронной почте, предназначенный только для разработчиков. Пользователи, которые успели создать персонажей через этот способ входа, потеряли весь свой прогресс после удаления данной функции. Восстановить утраченные данные оказалось невозможно.

В качестве извинений создатели дарят всем пользователям, попытавшимся зайти в игру до 12 часов дня по всемирному координированному времени 13 апреля, эксклюзивный облик Lava Armor Skin. Получить награду можно на официальном сайте проекта после привязки аккаунта Steam, однако в комментариях игроки массово жалуются на неработоспособность веб-страницы. В будущем обновлении разработчики также планируют выдать всем участникам проблемного запуска титул Frontline Survivor.

Кроме того, сроки проведения внутриигровых испытаний были продлены на 3 недели, чтобы дать шанс поучаствовать всем желающим. Несмотря на выпущенные патчи, часть аудитории продолжает испытывать трудности. В обсуждениях сообщается о бесконечных загрузках при переходе в локации, высокой нагрузке на видеокарты и плохом балансе сложности монстров и выпадения предметов после 40 уровня.