Разработчики ролевого экшена Crystalfall представили дорожную карту обновлений

Студия CRG Studio поделилась планами по развитию своего бесплатного ролевого экшена Crystalfall, который вышел в раннем доступе 10 апреля 2026 года. Разработчики опубликовали небольшой тизер грядущего крупного контентного обновления.

Релиз апдейта запланирован на начало лета. Авторы обещают добавить новый контент как для основной сюжетной кампании, так и для высокоуровневых персонажей на поздних этапах прохождения. Кроме того, создатели трудятся над улучшениями качества жизни (QoL), исправлением ошибок, оптимизацией производительности и балансировкой внутриигровых систем. Точная дата выхода пока не называется, так как этот анонс является лишь предварительным сообщением.

Представители студии поблагодарили аудиторию за сообщения об ошибках и заверили, что не собираются бросать проект. Они планируют продолжать работу над игрой на протяжении всего периода раннего доступа. Сейчас экшен находится в сложном положении по причине прохладного приема аудитории.

В комментариях к анонсу пользователи выразили опасения, что проект может потерять оставшихся игроков еще до наступления лета. Геймеры также активно жалуются на нехватку места в инвентаре и необходимость покупать платные наборы для комфортного расширения хранилища.