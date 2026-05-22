Разработчики ролевого экшена Crystalfall выпустят обновление под номером 1 уже 4 июня и откажутся от блокчейна

Студия CRG Studio анонсировала крупное контентное обновление под номером 1 для своего ролевого экшена Crystalfall, находящегося в раннем доступе. Выход патча запланирован на четверг, 4 июня 2026 года, в 15:00 по московскому времени. В этот же день разработчики проведут трансляцию с ответами на вопросы игроков. Авторы извинились перед аудиторией за технические проблемы на старте проекта и отметили, что активно работают над улучшением игры.

Обновление принесет в игру большое количество нового контента. Игроки получат 57 новых уникальных предметов, 7 видов монстров, 4 умения, а также механику улучшения качества навыков и новые узлы в дереве талантов. Для высокоуровневых персонажей добавят специальную карту с боссом, аномалии разной редкости и грузы с добычей. Среди улучшений игрового процесса заявлены фильтр добычи, возможность покупки 1 вкладки сундука за осколки и экспериментальное управление движением с помощью клавиш WASD.

Разработчики пересмотрели монетизацию проекта на основе отзывов пользователей. Цена расширения инвентаря будет снижена со 150 до 75 внутриигровых кредитов, а совершившие покупку ранее игроки получат компенсацию в размере 75 кредитов. Продажи платинового набора основателя будут прекращены, а косметические предметы из обновления добавят в существующие наборы. Кроме того, в патче появится базовая версия одиночного офлайн-режима, призванная защитить игроков от возможных проблем с серверами при запуске обновления. Офлайн-версия не будет поддерживать сетевые функции, торговлю и перенос персонажей.

Важным изменением в планах авторов стал полный отказ от разработки отдельной версии Crystalfall с поддержкой блокчейн-технологий для торговли предметами. Студия решила свернуть это направление из-за неоднозначной реакции сообщества и путаницы среди игроков. В CRG Studio подчеркнули, что это решение не повлияет на развитие основной игры, а все усилия команды сосредоточены на поддержке текущей версии в Steam.