Разработчики ролевого экшена Crystalfall закроют онлайн-серверы через 3 месяца после релиза

Разработчики из CRG Studio объявили о прекращении поддержки условно-бесплатного ролевого экшена Crystalfall в качестве онлайн-игры-сервиса. Работа серверов прекратится 16 июля 2026 года, но сама игра продолжит существование в формате бесплатной одиночной офлайн-версии в Steam.

Игра Crystalfall была запущена в раннем доступе Steam 10 апреля 2026 года. Студия признала, что переоценила свои возможности, попытавшись создать и развивать сложную многопользовательскую ролевую игру силами небольшой независимой команды. Проблемы начались сразу после запуска из-за непредвиденных технических сложностей, возникших из-за смены провайдера серверов прямо перед релизом. Сетевые неполадки привели к быстрому снижению оценок пользователей в Steam, где общий рейтинг игры сейчас оценивается как в основном отрицательный. Дополнительно игроки критиковали проект за недостаток контента, проблемы с производительностью и спорную монетизацию.

Несмотря на выпуск крупного контентного обновления 4 июня 2026 года, улучшившего недавние отзывы до смешанных, студия столкнулась с нехваткой финансовых ресурсов для дальнейшего независимого ведения разработки. В связи с этим было принято решение закрыть сетевую часть игры через 30 дней после публикации анонса. Пользователи, которые уже добавили Crystalfall в свои библиотеки в Steam, сохранят полный доступ к одиночной версии.

Игрокам предоставили время до 16 июля 2026 года перенести накопленный прогресс в офлайн-версию. Для этого необходимо запустить игру в сетевом режиме и воспользоваться функцией импорта персонажей в меню выбора героев. Вся оставшаяся на аккаунтах платная валюта будет доступна для покупки косметических предметов в офлайн-версии, однако возможность приобретать новые кредиты за реальные деньги уже отключена. Наборы основателей также убрали из продажи на всех площадках.

В офлайн-версии Crystalfall будут отсутствовать таблицы лидеров и возможность торговли между пользователями, но расширения для инвентаря и хранилища теперь можно получить за обычные внутриигровые осколки, добываемые в подземельях. Дальнейший выпуск обновлений и исправлений, помимо финального хотфикса под номером 6, прекращается, а разработчики не смогут оказывать техническую поддержку. Студия CRG Studio продолжит работу и планирует заняться новыми проектами или рассмотрит варианты возвращения к развитию Crystalfall в будущем.