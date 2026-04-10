Состоялся релиз ролевого экшена Crystalfall в раннем доступе

Разработчики из CRG Studio выпустили свой новый проект Crystalfall в ранний доступ на платформе Steam. Игра представляет собой многопользовательский ролевой экшен в сеттинге стимпанка с упором на сбор добычи и исследование подземелий. Проект распространяется абсолютно бесплатно.

На текущем этапе в Crystalfall доступны 3 класса персонажей, сюжетная кампания из 5 актов продолжительностью около 10 часов, базовая система торговли между игроками и 1 ранняя версия контента для высокоуровневых героев. Главной фишкой проекта авторы называют процедурную генерацию древ навыков, где умения можно добывать в виде предметов и повышать их редкость.

Полноценный выход ожидается не раньше чем через 9 месяцев. За это время команда планирует добавить новые локации, кооперативные рейды, боссов и дополнительные классы. В честь запуска создатели организовали специальные испытания, которые будут идти 3 недели. За прохождение сюжета и попадание в топ 3 таблицы лидеров пользователи смогут заработать виртуальную валюту. На данный момент проект имеет перевод на 11 языков, включая русский.