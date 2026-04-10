Запуск ролевого экшена Crystalfall омрачили технические проблемы

Коллектив CRG Studio выпустил в ранний доступ условно-бесплатный проект Crystalfall. Новинка представляет собой онлайновую ролевую игру с элементами стимпанка. На текущий момент пользователям доступны 3 класса, 5 сюжетных актов и базовая кампания, рассчитанная на 10 часов прохождения. Авторы намерены развивать игру на протяжении 9 месяцев, подготавливая новые регионы и кооперативный контент.

Старт проекта сопроводился серьезными техническими трудностями. В 1 день пиковый онлайн достиг отметки в 6981 пользователя, из-за чего серверы не выдержали нагрузки. Аудитория столкнулась с бесконечными экранами загрузки и постоянными разрывами соединения. Ситуацию усугубил баг на этапе обязательной привязки электронной почты, при котором поле ввода оказалось физически недоступным для нажатия мышью.

В результате рейтинг Crystalfall на платформе Steam сформировался как крайне отрицательный. Разработчики опубликовали сообщение с извинениями за доставленные неудобства. По их словам, сбои вызваны неожиданно большим наплывом людей, хотя до релиза проект собрал 100000 добавлений в списки ожидаемого. Создатели уверяют, что активно работают над стабилизацией серверов и исправлением проблем с авторизацией.