Crystals of Irm возвращает дух классических RPG - релиз состоится этой осенью

Ретро-RPG Crystals of Irm от Lots of Stuff Games выйдет этой осенью на PC и консолях. Издатель Deck13 Spotlight уточнил, что релиз запланирован на сентябрь, октябрь или ноябрь 2026 года.

Игрокам предстоит возглавить отряд героев, представляющих три уникальные гильдии. Их объединяет общая цель — найти давно утраченные Кристаллы и вновь соединить их. Для этого героям придется пересечь огромный и опасный мир Ирма, исследовать города и подземелья и добраться до трех мест, где, согласно легендам, спрятаны реликвии.

Crystals of Irm делает ставку на классическую структуру приключений, но дополняет её необычной боевой системой. Сражения проходят на сетке, а положение героев непосредственно влияет на эффективность атак и заклинаний. При этом противники способны обрушивать на отряд серии атак, от которых придется уклоняться, превращая отдельные столкновения в своеобразные bullet hell-испытания.

Между опасными вылазками герои смогут разбивать лагерь, готовить еду и рыбачить. В городах их ждут новые персонажи, а исследование мира должно стать важной частью путешествия к Кристаллам.

Crystals of Irm выйдет осенью 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch, а также на PC через Steam и GOG.