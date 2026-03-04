Авторы Cthulhu: The Cosmic Abyss показали мрачный сюжетный трейлер и объявили о старте предзаказов

Издательство Nacon и студия Big Bad Wolf Studio представили сюжетный трейлер приключенческой игры Cthulhu: The Cosmic Abyss и объявили о старте цифрового предзаказа.

События разворачиваются в 2053 году. Игрокам предстоит взять на себя роль Ноя — агента по оккультным делам, который отправляется в глубины Тихого океана расследовать исчезновение учёных корпорации Ocean-I. Новое видео раскрывает детали их исследований и намекает на судьбоносное открытие: экспедиция добралась до врат мифического Р’льеха.

Не получив известий от команды и её главы Эндрю Марша, герой следует по их следам. В затопленном городе грань между реальностью и безумием стирается под влиянием Ктулху. Игроков ждут ритуалы, древние тайны и сложные моральные выборы, влияющие на развитие истории.

Релиз Cthulhu: The Cosmic Abyss состоится 16 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam).