Безумие Р'льеха: геймплейный трейлер Cthulhu: The Cosmic Abyss раскрывает упор на расследование и трудные выборы

Nacon и Big Bad Wolf Studio представили новый четырёхминутный трейлер Cthulhu: The Cosmic Abyss, подробно раскрывающий геймплейные механики атмосферного приключения в духе Говард Филлипс Лавкрафт.

В центре истории — следователь Ной, специалист по оккультным делам, которого сопровождает ИИ-помощник KEY. Герой отправляется к затонувшему городу Р’льех после исчезновения экспедиции компании Ocean-I. Именно там, согласно мифам, заточён Ктулху — древнее существо, способное разрушать разум.

Геймплей строится вокруг расследования и анализа улик. Игроку предстоит изучать объекты, открывая новые свойства и частоты для сонара, который помогает находить скрытые элементы и прокладывать путь в темноте. Однако каждое действие расходует энергию: её нехватка повышает уровень «коррупции», влияющий на психическое состояние героя и развитие сюжета.

Собранные данные попадают в специальное хранилище — базу улик, где можно сопоставлять факты и решать головоломки. Дополнительно игроки смогут находить артефакты, улучшающие инструменты, но такие усиления нестабильны и могут быть утрачены из-за принятых решений.

Система коррупции становится ключевым элементом: каждое действие приближает Ноя к безумию, меняя ход расследования и его финал. Релиз игры запланирован на 16 апреля для PlayStation 5, Xbox Series и PC.