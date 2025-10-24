Cthulhu: The Cosmic Abyss - бездна зовёт. Ужас Лавкрафта оживет 16 апреля 2026 года

Разработчики представили релизный трейлер хоррор-игры Cthulhu: The Cosmic Abyss, подтверждая дату выхода — 16 апреля 2026 года на ПК и консолях. Видео, полностью созданное на игровом движке, погружает в атмосферу безысходности и древнего ужаса, напоминая, что под толщей океана таится нечто, чего человечество не должно было пробуждать.

Сюжет переносит игроков на заброшенную подводную станцию в Тихом океане, где таинственно исчез весь персонал. Главный герой, Ной, получает задание расследовать произошедшее. Последние записи с базы намекают, что шахтёры «копали слишком глубоко и нашли то, что не должно было быть найдено».

Каждый коридор станции наполнен тревожными звуками, едва заметным движением и мерцанием света — будто сама тьма наблюдает за вами. Трейлер усиливает ощущение надвигающегося безумия, подчеркивая психологический ужас и отчуждённую красоту подводного мира.

Игра обещает мрачную историю в духе Лавкрафта, где грань между реальностью и кошмаром постепенно стирается. Cthulhu: The Cosmic Abyss получила рейтинг «для взрослых» из-за пугающих сцен и психологического напряжения, делая её опытом не для слабонервных.