Cthulhu: The Cosmic Abyss сосредоточится на "кинематографическом повествовании" и "захватывающей истории"

Студия Big Bad Wolf, создательница таких игр, как The Council и Vampire: The Masquerade - Swansong, на этот раз перенесет игроков в мир, вдохновленный мифологией Г.П. Лавкрафта. В Cthulhu: The Cosmic Abyss мы будем играть за Ноя, агента секретного подразделения Интерпола - Ancile, занимающегося оккультизмом. Нашей задачей будет разгадать тайну загадочного исчезновения шахтеров, работающих в глубинах Тихого океана.

Действие сюжета происходит в 2053 году, в то время, когда ресурсы Земли начинают истощаться, и могущественные корпорации ищут сырье в непостижимых глубинах океанов. Однако, как и положено в таких делах, ничем хорошим эта затея не заканчивается. В результате действий корпорации пробуждаются древние кошмары, о существовании которых лучше бы никогда не знать. В игре мы исследуем монументальный, полный лабиринтов город Р'льех - дом самого Ктулху.

В этом детективном приключении от первого лица, помимо исследования, игрокам предстоит решать сложные головоломки и принимать сюжетные решения, влияющие на судьбу главного героя. В путешествии нас будет сопровождать искусственный интеллект по имени Ки, который поможет проанализировать улики и расшифровать тайны глубин. Однако не обойдется и без битвы... с собственным разумом - чем дальше мы будем погружаться в бездну, тем больше будем подвергаться мрачному влиянию предвещающих кошмаров. При этом создатели обещают "кинематографическое повествование" и "увлекательную историю, полную сложных персонажей".

Cthulhu: The Cosmic Abyss выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в 2026 году.