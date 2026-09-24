Cthulhu: The Cosmic Abyss впервые получила максимальную скидку 50% в Steam в рамках крупной распродажи

Издательство Nacon запустило новую скидочную кампанию на Cthulhu: The Cosmic Abyss в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей распродажи игра впервые получила скидку 50% — это максимальное снижение стоимости проекта с момента его выхода 16 апреля 2026 года. Ранее официальная страница Steam фиксировала для игры скидку 30%.

Cthulhu: The Cosmic Abyss представляет собой сюжетный лавкрафтовский триллер от студии Big Bad Wolf. Действие разворачивается в 2053 году: игроку предстоит взять на себя роль исследователя Ноа и выяснить причины исчезновения шахтёров на станции в глубинах Тихого океана. Вместе с ИИ-компаньоном Кей герой исследует затонувший Р’льех и сталкивается с растущим влиянием Ктулху.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.