Cthulhu: The Cosmic Abyss 16.04.2026
Девятиминутный ролик, в котором детально показан игровой процесс Cthulhu: The Cosmic Abyss

Serious Ash Serious Ash

Подробные комментарии режиссера, объясняющие концепцию механики игры, атмосферный дизайн и сюжетные повороты.

Сочетание детективного геймплея, повествования через окружающую среду и атмосферного хоррора, с акцентом на головоломки и сюжетные элементы.

Это новый триллер от первого лица в стиле Лавкрафта. Его создают студия Big Bad Wolf и издатель Nacon. Игра выйдет 16 апреля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сюжет повествует о следователе, который расследует загадочное исчезновение шахтеров в Тихом океане. Он спускается в затонувший циклопический город Р'лиех. Там ему предстоит столкнуться с космическим ужасом и потерять рассудок.

Маслохищник

С нигером конечно не хочется ассоциировать свои любимые вселенные, но сейчас время такое, черномазым надо засрать всё франшизы, без этого никак

ka27

Фанфики выпускают всякие, сериал выпускали даже, с этим отменёнышем:

Я устал, босс....

Маслохищник ka27

Ой блять

Neko-Aheron

А можно играть за ктулху?

Денис Сидоров 5

Ктулкуистику нынешние разрабы вообще не научились делать, какая то шняга постоянно выходит

Маслохищник

Лучше шедевра 2005 года уже никто никогда не сделает

Денис Сидоров 5 Маслохищник

Да есть игры и другие нормальные старые, но разрабы даже до них не могут дотянуть. Их ролик вообще не про ктулху, плесень показали всё ктулху ,туман нарисовали всё сайлент хилл это пример просто))))

Маслохищник Денис Сидоров 5

Синеволосые толстухи и мальчики всякие делают сейчас игры сладенькими фэмилифрендли, такое время, аудиторию не понимают, и не хотят понимать

sa1958

Что то скучно как то.

Константин335

Еще одна отличная игра, жду

Everect

Главный герой это отсылка на имя кота Говарда Лавкрафта?