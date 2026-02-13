Девятиминутный ролик, в котором детально показан игровой процесс Cthulhu: The Cosmic Abyss

Подробные комментарии режиссера, объясняющие концепцию механики игры, атмосферный дизайн и сюжетные повороты.

Сочетание детективного геймплея, повествования через окружающую среду и атмосферного хоррора, с акцентом на головоломки и сюжетные элементы.

Это новый триллер от первого лица в стиле Лавкрафта. Его создают студия Big Bad Wolf и издатель Nacon. Игра выйдет 16 апреля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сюжет повествует о следователе, который расследует загадочное исчезновение шахтеров в Тихом океане. Он спускается в затонувший циклопический город Р'лиех. Там ему предстоит столкнуться с космическим ужасом и потерять рассудок.