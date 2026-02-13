Девятиминутный ролик, в котором детально показан игровой процесс Cthulhu: The Cosmic Abyss

Подробные комментарии режиссера, объясняющие концепцию механики игры, атмосферный дизайн и сюжетные повороты.
Сочетание детективного геймплея, повествования через окружающую среду и атмосферного хоррора, с акцентом на головоломки и сюжетные элементы.
Это новый триллер от первого лица в стиле Лавкрафта. Его создают студия Big Bad Wolf и издатель Nacon. Игра выйдет 16 апреля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сюжет повествует о следователе, который расследует загадочное исчезновение шахтеров в Тихом океане. Он спускается в затонувший циклопический город Р'лиех. Там ему предстоит столкнуться с космическим ужасом и потерять рассудок.
Фанфики выпускают всякие, сериал выпускали даже, с этим отменёнышем:
А можно играть за ктулху?
Ктулкуистику нынешние разрабы вообще не научились делать, какая то шняга постоянно выходит
Лучше шедевра 2005 года уже никто никогда не сделает
Да есть игры и другие нормальные старые, но разрабы даже до них не могут дотянуть. Их ролик вообще не про ктулху, плесень показали всё ктулху ,туман нарисовали всё сайлент хилл это пример просто))))
Синеволосые толстухи и мальчики всякие делают сейчас игры сладенькими фэмилифрендли, такое время, аудиторию не понимают, и не хотят понимать
Что то скучно как то.
Еще одна отличная игра, жду
Главный герой это отсылка на имя кота Говарда Лавкрафта?