Древние ужасы и современные технологии в дебютном трейлере приключенческого хоррора Cthulhu: The Cosmic Abyss

Издательство Nacon и студия Big Bad Wolf анонсировали приключенческую игру Cthulhu: The Cosmic Abyss, которая выйдет в 2026 году для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Игра вдохновлена вселенной Лавкрафта и является психологическим триллером с элементами расследования.

Игроки возьмут на себя роль Ноя, агента секретного подразделения Интерпола Ancile, специализирующегося на оккультных делах. Он расследует таинственное исчезновение шахтеров в Тихом океане, что ведет его в затонувший город Р'льех, где заточен Ктулху.

Вместе со своим ИИ-компаньоном Ки, Ною предстоит решать сложные головоломки, делать судьбоносные выборы и противостоять разрушительному воздействию Ктулху на разум. Эта игра обещает захватывающее сочетание напряженного расследования и мистической атмосферы, типичной для произведений Лавкрафта.