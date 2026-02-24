Новый трейлер Cthulhu: The Cosmic Abyss посвящён демоверсии, доступной в Steam

Разработчик Big Bad Wolf и издатель Nacon выпустили новый трейлер Cthulhu: The Cosmic Abyss, посвящённый демоверсии, которая стала доступна на ПК в Steam. Хотя игра по сути является хоррором, на самом деле на горнодобывающей станции в бездне Тихого океана происходит нечто таинственное, и вам нужно выяснить, что это такое.

Вы играете за Ноя, исследователя оккультизма, расследующего исчезновения шахтёров на подводной горнодобывающей станции в Тихом океане. На дворе 2053 год, но лавкрафтовский ужас продолжает творить свою мрачную магию в мире, который достойно раскрывает темы этого поджанра. История начинается с монтажа событий, которые задают чёткую последовательность действий для Ноя, когда он спускается в глубины Р'лиеха. Его рассудок — и рассудок всех нас — будет подвергнут испытанию, и Ктулху поджидает, усиливая свою хватку над игроком.

Однако Ной не одинок: рядом с ним находится Кей, его искусственный интеллект-компаньон, помогающий ему множеством способов и служащий единственным голосом утешения в тьме, в которую он вот-вот погрузится.

Релиз Cthulhu: Call of the Abyss состоится 16 апреля для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.