По сообщениям, Big Bad Wolf грозит закрытие спустя несколько недель после выхода Cthulhu: The Cosmic Abyss

Вскоре после презентации Nacon Connect 2026, где французский издатель Nacon пытался продемонстрировать свою силу на фоне серьёзных потрясений, новый отчёт указывает на закрытие ещё одной студии. По данным французского издания Origami, компания Nacon готовится закрыть студию Big Bad Wolf, разработчик игр Cthulhu: The Cosmic Abyss и Vampire: The Masquerade - Swansong, в рамках попытки пережить процедуру банкротства, объявленную самой компанией Nacon.

Конечно, на момент написания этой статьи это неподтверждённая информация, но она исходит от источника, который ранее точно сообщал информацию о Nacon в период банкротства. В том числе, именно он первым сообщил о закрытии студии Spiders, разработчика Greedfall, ещё до официального объявления.