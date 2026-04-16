ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cthulhu: The Cosmic Abyss 16.04.2026
Адвенчура, Ужасы
6.6 59 оценок

Релизный трейлер Cthulhu: The Cosmic Abyss погружает в лавкрафтовский ужас

butcher69 butcher69

Издательство Nacon и студия Big Bad Wolf представили релизный трейлер приключенческого триллера Cthulhu: The Cosmic Abyss, приуроченный к скорому запуску проекта. Видео демонстрирует завязку истории и подчёркивает главный акцент игры — атмосферный психологический хоррор в духе Лавкрафта.

Релиз состоится уже сегодня вечером на ПК, тогда как на PlayStation 5 и Xbox Series X|S игра уже доступна. Также подтверждена поддержка русского текста, что должно облегчить погружение в мрачный сюжет.

События игры основаны на мифологии Говарда Лавкрафта. Игрок берёт на себя роль Ноа — агента секретного подразделения Интерпола, занимающегося оккультными расследованиями. Его задача — выяснить причины исчезновения шахтёров в глубинах Тихого океана.

По мере продвижения расследования герой сталкивается с древними тайнами и постепенно выходит на след затонувшего города, скрывающего угрозу космического масштаба. Важную роль в геймплее играет искусственный интеллект-компаньон, который помогает анализировать ситуации и принимать решения.

Cthulhu: The Cosmic Abyss делает ставку не на экшен, а на напряжение, исследование и чувство нарастающего ужаса, постепенно размывающего границы реальности.

Трейлеры
12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
askazanov

Вроде что то интересное, но....

1
UnbearableSavage

Нигга против белочки! Чет мне подсказывает, что от Лавкрафта будет только слово "Ктулху"

1
Serj77777

В моём представлении лавкрафтовский ужас выглядит иначе...Очень вряд ли,что это что-то хорошее.)

1
ГеймДизайнер

так он же вроде 14го вышел, опять задержки.