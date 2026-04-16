Состоялся релиз Cthulhu: The Cosmic Abyss - лавкрафтовского хоррора о тайнах океанской бездны

Состоялся релиз Cthulhu: The Cosmic Abyss — приключенческого хоррора от первого лица от студии Big Bad Wolf. Игра вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Проект предлагает игрокам погрузиться в мрачную историю, вдохновлённую произведениями Г. Ф. Лавкрафта. В центре сюжета — агент оккультного подразделения, расследующий исчезновение людей на подводной станции в глубинах Тихого океана. Игрокам предстоит исследовать затопленные комплексы, решать головоломки и противостоять влиянию древнего ужаса, постепенно теряя связь с реальностью.

Разработчики сделали акцент на атмосферу, повествование и выборы игрока. История развивается нелинейно, а решения напрямую влияют на ход событий и судьбу героя. Cthulhu: The Cosmic Abyss сочетает элементы детективного расследования и психологического хоррора, предлагая напряжённое путешествие в мир космического ужаса и неизведанных глубин.