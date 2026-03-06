ЧАТ ИГРЫ
Cthulhu: The Cosmic Abyss 16.04.2026
Адвенчура, Ужасы
6.9 48 оценок

Стали известны системные требования Cthulhu: The Cosmic Abyss

monk70 monk70

NACON опубликовала официальные системные требования для ПК игры Cthulhu: The Cosmic Abyss.

Для геймеров на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 590 или Intel Arc A580. Обратите внимание, что эти минимальные требования к ПК указаны с включённым масштабированием производительности. Таким образом, это не нативные характеристики ПК.

NACON рекомендует использовать процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 7600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6750 XT или Intel Arc B580. Опять же, эти характеристики указаны с включённым масштабированием производительности.

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10–11
  • Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X
  • Память: 12 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 ГБ или AMD Radeon RX 590, 8 ГБ или Intel Arc A580, 8 ГБ
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 16 ГБ SSD

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 7600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 ГБ или AMD Radeon RX 6750 XT, 12 ГБ или Intel Arc B580, 12 ГБ
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 16 ГБ SSD

Cthulhu: The Cosmic Abyss — это игра от первого лица, использующая движок Unreal Engine 5. В этой новой игре о Ктулху игроки возьмут на себя роль Ноя. Ной — агент Ancile, секретного подразделения Интерпола, специализирующегося на оккультных делах. В роли Ноя игроки будут расследовать таинственное исчезновение шахтеров в глубинах Тихого океана.

NACON выпустит Cthulhu: The Cosmic Abyss 16 апреля.

Комментарии:  10
sa1958

Вроде демократично.

7
Мягкий Пандыч

Ну это значит, что графика будет Го.но! Рекомендованные требования для пятилетней видеокарты.... Ну такоеее

3
askazanov

Достижение, адекватные системные требования!?? Что то тут неладное ..

2
Денис Сидоров 5

А по видео, игра шляпной скорей будет

2
Константин335

Норм системки. Буду ждать игру, и там смотреть уже стоит ли в нее играть или нет

2