Стали известны системные требования Cthulhu: The Cosmic Abyss

NACON опубликовала официальные системные требования для ПК игры Cthulhu: The Cosmic Abyss.
Для геймеров на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 590 или Intel Arc A580. Обратите внимание, что эти минимальные требования к ПК указаны с включённым масштабированием производительности. Таким образом, это не нативные характеристики ПК.
NACON рекомендует использовать процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 7600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6750 XT или Intel Arc B580. Опять же, эти характеристики указаны с включённым масштабированием производительности.
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10–11
- Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X
- Память: 12 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 ГБ или AMD Radeon RX 590, 8 ГБ или Intel Arc A580, 8 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 16 ГБ SSD
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 7600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 ГБ или AMD Radeon RX 6750 XT, 12 ГБ или Intel Arc B580, 12 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 16 ГБ SSD
Cthulhu: The Cosmic Abyss — это игра от первого лица, использующая движок Unreal Engine 5. В этой новой игре о Ктулху игроки возьмут на себя роль Ноя. Ной — агент Ancile, секретного подразделения Интерпола, специализирующегося на оккультных делах. В роли Ноя игроки будут расследовать таинственное исчезновение шахтеров в глубинах Тихого океана.
NACON выпустит Cthulhu: The Cosmic Abyss 16 апреля.
Вроде демократично.
Ну это значит, что графика будет Го.но! Рекомендованные требования для пятилетней видеокарты.... Ну такоеее
Достижение, адекватные системные требования!?? Что то тут неладное ..
А по видео, игра шляпной скорей будет
Норм системки. Буду ждать игру, и там смотреть уже стоит ли в нее играть или нет