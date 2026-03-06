Стали известны системные требования Cthulhu: The Cosmic Abyss

NACON опубликовала официальные системные требования для ПК игры Cthulhu: The Cosmic Abyss.

Для геймеров на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 590 или Intel Arc A580. Обратите внимание, что эти минимальные требования к ПК указаны с включённым масштабированием производительности. Таким образом, это не нативные характеристики ПК.

NACON рекомендует использовать процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 7600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6750 XT или Intel Arc B580. Опять же, эти характеристики указаны с включённым масштабированием производительности.

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10–11

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X

Память: 12 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 ГБ или AMD Radeon RX 590, 8 ГБ или Intel Arc A580, 8 ГБ

DirectX: Версия 12

Место на диске: 16 ГБ SSD

Рекомендуемые:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 11

Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 7600

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 ГБ или AMD Radeon RX 6750 XT, 12 ГБ или Intel Arc B580, 12 ГБ

DirectX: Версия 12

Место на диске: 16 ГБ SSD

Cthulhu: The Cosmic Abyss — это игра от первого лица, использующая движок Unreal Engine 5. В этой новой игре о Ктулху игроки возьмут на себя роль Ноя. Ной — агент Ancile, секретного подразделения Интерпола, специализирующегося на оккультных делах. В роли Ноя игроки будут расследовать таинственное исчезновение шахтеров в глубинах Тихого океана.

NACON выпустит Cthulhu: The Cosmic Abyss 16 апреля.