Трейлер Cthulhu: The Cosmic Abyss демонстрирует захватывающий ужас, который дарит контроллер DualSense для PS5

Big Bad Wolf явно использует все возможные приёмы, чтобы сделать Cthulhu: The Cosmic Abyss по-настоящему пугающей игрой. Похоже, она создана для того, чтобы держать вас в напряжении с самого начала, а новый трейлер, демонстрирующий особенности PS5, может сделать эту версию лучшей.

В Cthulhu: The Cosmic Abyss вы управляете Ноем, оккультистом, расследующим таинственное исчезновение шахтёров на буровой платформе в Тихом океане. Расследование заведёт вас в мрачные места, и, похоже, Ктулху поджидает вас в конце пути, готовый разорвать ваш разум на части, если вы позволите его влиянию завладеть вашими чувствами.

Версия для PS5 погрузит вас в этот пугающий мир благодаря тактильной отдаче и адаптивным триггерам DualSense, которые вступают в игру в ключевые моменты. Поддержка Dolby Atmos позволит вам оказаться в самом центре событий, если у вас есть совместимые колонки.

Cthulhu: The Cosmic Abyss выйдет 16 апреля для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.