Ужас на глубине: представлен новый трейлер Cthulhu: The Cosmic Abyss и анонсирована демоверсия

Издатель Nacon и студия Big Bad Wolf показали новый геймплейный трейлер Cthulhu: The Cosmic Abyss. Ролик вышел накануне старта Steam "Играм быть", где 23 февраля 2026 года игрокам станет доступна демоверсия проекта.

Видео раскрывает ключевую механику — расследование. Главная героиня Ноа исследует, на первый взгляд, заброшенную подводную горнодобывающую станцию. В трейлере показаны мрачные коридоры комплекса, процесс сканирования и анализа улик, а также тревожные сцены, намекающие на космический ужас в духе Лавкрафта.

Полноценный релиз Cthulhu: The Cosmic Abyss состоится 16 апреля 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра станет одной из двух крупных проектов по мифологии Ктулху в этом году — вместе с The Mound: Omen of Cthulhu.

Новая работа Big Bad Wolf — авторов The Council и Vampire: The Masquerade – Swansong — уже попала в списки самых ожидаемых приключенческих игр 2026 года. Совсем скоро игроки смогут лично оценить атмосферу и оригинальные механики проекта.