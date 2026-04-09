В Steam вышла демоверсия хоррора Cthulhu: The Cosmic Abyss, а также представлен новый трейлер

Компания NACON выпустила демо своей новой игры по вселенной Ктулху — Cthulhu: The Cosmic Abyss. Пользователи ПК уже могут скачать её в Steam. Кроме того, издатель представил новый трейлер.

В Cthulhu: The Cosmic Abyss игроки берут на себя роль Ноя — агента Ancile, секретного подразделения Интерпола, специализирующегося на оккультных делах. Главному герою предстоит расследовать загадочное исчезновение шахтёров в глубинах Тихого океана.

Расследование приведёт Ноя в Р’льех — древний затонувший город-лабиринт, где заточён Ктулху. Вместе со своим ИИ-компаньоном по имени Ки игрокам предстоит решать сложные головоломки, принимать решения, влияющие на судьбу героя, и противостоять разрушающему разум воздействию Ктулху.

В NACON утверждают, что игра предложит захватывающий сюжет с проработанными персонажами, раскрывающийся через кинематографичную подачу. Проект представляет собой хоррор от первого лица с упором на расследование и нелинейное повествование, где выборы игрока напрямую влияют на развитие истории.

Релиз Cthulhu: The Cosmic Abyss состоится 16 апреля. Издатель уже предоставил прессе доступ к игре, поэтому в день выхода ожидается анализ производительности ПК-версии. Системные требования также уже доступны.