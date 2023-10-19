Состоялся анонс научно-фантастического паркур-экшена с элементами шутера от первого лица CTRL-U ©

Итальянская студия Stone Shelter анонсировала CTRL-U, научно-фантастический приключенческий паркур-экшен от первого лица для PC (Steam). Дата выхода не сообщается.

CTRL-U - научно-фантастический приключенческий паркур-экшен с элементами шутера от первого лица, действие которого разворачивается на территории огромного промышленного предприятия.

Вы - Кайл (KY-13 Auxiliary Unit), высокотехнологичный андроид, чья ловкость позволяет ему быстро добраться до любой зоны завода. Для решения различных непредвиденных задач ваша правая рука оснащена модульной конструкцией, позволяющей устанавливать на нее различные инструменты.