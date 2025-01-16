ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cubic Odyssey 2025 г.
Инди, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Космос
0 0 оценок

Создатели War Thunder возьмутся за издательство космической песочницы в стиле Minecraft - анонсирована Cubic Odyssey

Lunersun
Новости

Компания Gaijin, известная по War Thunder, поможет студии Atypical Games с выпуском Cubic Odyssey. Игра будет сделана в духе Minecraft, только действие развернётся в открытом космосе.

В Cubic Odyssey игроки смогут летать между планетами и звёздными системами, а заодно и менять их внешний вид. Да и без привычной для подобных игр добычи ресурсов не обойдётся — из них можно будет мастерить разные предметы, включая космические корабли.

Также разработчики рассказали, что в игре будут и задания, и торговля с местными жителями, и битвы с врагами. Передвигаться между планетами дадут как на обычном наземном транспорте, так и на звездолётах.

Выйти Cubic Odyssey должна где-то в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.

1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
77ищ

Выглядит интересно напомнило no mans sky

0
Wolfenstein

есть пробитие , только на этот раз очередного дна

0
Brock_Harrison

опять агуша гейминг с кубичкской графикой для агушат 5-6 лет.

-1