Создатели War Thunder возьмутся за издательство космической песочницы в стиле Minecraft - анонсирована Cubic Odyssey

Компания Gaijin, известная по War Thunder, поможет студии Atypical Games с выпуском Cubic Odyssey. Игра будет сделана в духе Minecraft, только действие развернётся в открытом космосе.

В Cubic Odyssey игроки смогут летать между планетами и звёздными системами, а заодно и менять их внешний вид. Да и без привычной для подобных игр добычи ресурсов не обойдётся — из них можно будет мастерить разные предметы, включая космические корабли.

Также разработчики рассказали, что в игре будут и задания, и торговля с местными жителями, и битвы с врагами. Передвигаться между планетами дадут как на обычном наземном транспорте, так и на звездолётах.

Выйти Cubic Odyssey должна где-то в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.