Состоялся релиз CUFFBUST - кооперативного экшена о побеге из тюрьмы от создателя Choo-Choo Charles

В Steam вышла игра CUFFBUST, новый проект от инди-разработчика Two Star Games, известного по хоррору Choo-Choo Charles. Это кооперативный экшен, рассчитанный на компанию до 10 человек, в котором игрокам предстоит совершить дерзкий побег из тюрьмы, населенной причудливыми существами.

Игровой процесс сфокусирован на взаимодействии и разрушении окружения. Заключенные могут проламывать стены, вскрывать вентиляционные шахты, рыть тоннели и использовать различные инструменты, от ложек до взрывчатки, чтобы проложить путь на свободу. В игре заявлено множество уникальных маршрутов побега, а для координации действий с другими игроками предусмотрен реалистичный голосовой чат с учетом расстояния и препятствий. Одной из ключевых особенностей является встроенный редактор карт с поддержкой Мастерской Steam, позволяющий сообществу создавать и делиться собственными тюрьмами.

На момент выхода игра получила смешанные отзывы от пользователей Steam. Игроки, оставившие положительные рецензии, отмечают веселый и хаотичный геймплей, который отлично подходит для игры с друзьями. Они высоко оценивают потенциал проекта, связанный с редактором карт и будущими обновлениями. В отрицательных обзорах главной претензией стало малое количество контента на старте. Многие указывают на наличие всего одной официальной карты, которую можно пройти за короткое время, а также на завышенную, по их мнению, цену за текущий объем игры. Некоторые пользователи считают, что геймплей слишком прост, а основная надежда возлагается на контент от самого сообщества.