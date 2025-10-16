Аддон Woolhaven принесет в Cult of the Lamb механику скотоводства

В игру Cult of the Lamb будет добавлено новое дополнение под названием Woolhaven, которое введет в геймплей элемент скотоводства, который позволит управлять животными.

Игроки получат возможность заниматься разведением менее разумных животных. В свежем видео разработчики продемонстрировали, как будет выглядеть этот новый аспект игры.

Теперь пользователи смогут строить загоны для милых быков, привлекать их с помощью специальных улиток, организовывать спаривание, давать имена и многое другое. Кроме того, игроки смогут привязывать животных и кататься на них.

Но у животных есть и более практическое применение. Во-первых, их можно стричь для получения ценных ресурсов. Во-вторых, скотоводы могут использовать своих питомцев в качестве источника мяса.

Релиз дополнения Woolhaven для Cult of the Lamb состоится в 2026 году.