Cult of the Lamb 11.08.2022
Экшен, Адвенчура, Инди
8.8 585 оценок

Авторы Cult of the Lamb намекают на анонс крупного контентного обновления на Gamescom 2025

butcher69 butcher69

11 августа Cult of the Lamb отметила трёхлетие, и студия Massive Monster решила отпраздновать его не только воспоминаниями о пройденном пути. За это время разработчики выпустили три бесплатных крупных патча, «поженили» две пары игроков и даже записали метал-альбом. Теперь фанаты гадают, что будет дальше — и похоже, намёки уже есть.

За несколько дней до юбилея создатели опубликовали загадочный набор эмодзи и признались, что с нетерпением ждут Gamescom 2025. Судя по символам и прежним тизерам, следующее обновление может быть связано с зимой.

Косвенно это подтверждает короткометражка, показанная ещё в августе 2024 года: в финале ролика озеро, куда отправились Ягнёнок и Козёл, оказалось полностью скованным льдом, а вдали бушевал снежный шторм.

Чего ждать игрокам — узнаем, вероятно, уже на выставке. Cult of the Lamb доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

10
3
Комментарии: 3
Real Slim Shady

Интересная индюшатина, по интереснее чем стандартный Hades

5
Mad_cloud

Давно за зверюшками не убирались

2
AT_Sagor

Опять стряпня с фекалиями.