Авторы Cult of the Lamb намекают на анонс крупного контентного обновления на Gamescom 2025

11 августа Cult of the Lamb отметила трёхлетие, и студия Massive Monster решила отпраздновать его не только воспоминаниями о пройденном пути. За это время разработчики выпустили три бесплатных крупных патча, «поженили» две пары игроков и даже записали метал-альбом. Теперь фанаты гадают, что будет дальше — и похоже, намёки уже есть.

За несколько дней до юбилея создатели опубликовали загадочный набор эмодзи и признались, что с нетерпением ждут Gamescom 2025. Судя по символам и прежним тизерам, следующее обновление может быть связано с зимой.

Косвенно это подтверждает короткометражка, показанная ещё в августе 2024 года: в финале ролика озеро, куда отправились Ягнёнок и Козёл, оказалось полностью скованным льдом, а вдали бушевал снежный шторм.

Чего ждать игрокам — узнаем, вероятно, уже на выставке. Cult of the Lamb доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.