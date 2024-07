Авторы Cult of the Lamb раскрыли дополнительные детали о крупном обновлении Unholy Alliance

Не так давно издатель Devolver Digital сообщил, что разработчики из Massive Monster трудятся над новым бесплатным обновлением для хитовой ролевой игры Cult of the Lamb. Обновление, получившее название Unholy Alliance, наконец-то добавит возможность играть с друзьями в локальном кооперативе, о чем фанаты просили с момента выхода Cult of the Lamb в 2022 году.

Выход обновления запланирован на следующий месяц, но кооперативная интеграция - не единственное, что Massive Monster привносит в Cult of the Lamb. Недавно команда поделилась несколькими новыми подробностями о Unholy Alliance, дав игрокам еще большее представление о том, чего ожидать от обновления через несколько недель.

С момента анонса обновления мы знали, что второй игрок будет управлять новым персонажем Козленком. Конечно, вы оба сможете принять участие в боях Cult of the Lamb, но команда также переработала существующие мини-игры, сделав их более похожими на кооперативные. Это значит, что вы сможете вместе с другом заниматься такими видами деятельности, как рыбалка и игра в «Костяшки». Однако это лишь вершина айсберга для обновления Unholy Alliance.

В сообщении в PlayStation Blog компания Devolve Digital объяснила, что обновление «также вводит в игру огромное количество новых черт последователей». Это означает, что у ваших культистов появится несколько новых личностных причуд, что должно придать игре свежесть, независимо от того, играете вы с приятелем или нет. Среди новых причуд - бессонница, демонический храп и даже способность вызволять друзей из тюрьмы. Стоит также отметить, что, когда вы отправляете последователей на задания, они теперь могут вернуться с измененным психическим состоянием, что может повлиять на весь культ. Управление всеми этими дополнениями к вашему культу станет ключом к созданию лучшей группы последователей.

Unholy Alliance также добавляет в Cult of the Lamb два новых здания. Теперь игроки могут строить ясли, чтобы заботиться о трех младенцах. Как только малышу исполнится 14 лет, он переедет и освободит место в яслях для нового потомства. Также появилась новая арена, где вы можете играть против одного последователя в день. Если вам удастся победить его, он мгновенно повысит свой уровень. Обновление также включает в себя новые реликвии, карты таро, оружие и многое другое, что делает его намного больше, чем просто кооперативное дополнение.

Cult of the Lamb уже доступна на PlayStation, Switch, Xbox и PC. Обновление Unholy Alliance выйдет 12 августа.