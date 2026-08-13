Cult of the Lamb отмечает четвёртый день рождения - Massive Monster устроила большую распродажу

Мрачному симулятору культа Cult of the Lamb исполнилось четыре года. Игра от Massive Monster вышла 12 августа 2022 года и за это время заметно расширилась, а вместе с ней выросла и команда разработчиков.

Авторы признались, что до сих пор с трудом верят в успех проекта, и поблагодарили игроков за поддержку. За четыре года вокруг Cult of the Lamb сформировалось большое сообщество, которое помогало игре развиваться своим интересом, отзывами, комментариями и, конечно, проведёнными в ней часами.

Massive Monster отдельно отметила всех, кто добавлял игру в списки желаемого и продолжал следить за проектом даже спустя годы после релиза. По словам разработчиков, именно благодаря игрокам прошедшие четыре года стали для команды особенными.

Не обошлось и без праздничных подарков. В честь годовщины в Steam стартовала крупная распродажа Cult of the Lamb. Скидки распространяются на основную игру, дополнение Woolhaven и другие наборы контента.

Так что юбилей можно отметить вполне тематично: немного поклониться ягнёнку, а заодно пополнить свою библиотеку по сниженной цене.