Cult of the Lamb получит локальный кооператив в крупном обновлении 12 августа

Новый анимационный трейлер Cult of the Lamb от Massive Monster показал, что 12 августа в новом бесплатном расширении Unholy Alliance появится возможность локального кооператива.

Обновление добавляет нового играбельного персонажа, Козла, и два игрока смогут пройти всю кампанию вместе. Рыбалка, рейды в подземелья, выбор оружия и многое другое — все это можно делать вместе. Кооперативный режим также добавляет новые механики, например, смену оружия между Ягненком и Козленком.

При сражении спина к спине оба персонажа могут наносить больше урона. Синхронизация атак также приводит к критическим ударам. Если вам не по душе кооператив, Unholy Alliance добавит новые реликвии, карты Таро, квесты и черты последователей, здания и многое другое. Кроме того, в игре появятся новые способности, чтобы еще больше разнообразить игровой процесс.