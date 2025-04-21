Cult of the Lamb принесла издательству Devolver Digital около 90 млн долларов

Devolver Digital поделилась финансовыми результатами, раскрыв, что самой успешной игрой издательства стала Cult of the Lamb — с момента релиза она принесла компании более $90 млн. Второе место заняла Astroneer с доходом в $80 млн. Обе игры продолжают расти за счёт платных и бесплатных дополнений.

Среди лидеров также старые хиты: Serious Sam с $45 млн и Hotline Miami с $30 млн. В Devolver отмечают, что игроки всё чаще возвращаются к проверенным сериям и проводят в них больше времени, чем в новых франшизах.

Cult of the Lamb — один из немногих новых IP, добившихся такого успеха. За два года игра получила четыре дополнения, ставшие самыми продаваемыми в каталоге издательства. Astroneer также ожила после релиза Glitchwalkers.