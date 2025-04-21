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Cult of the Lamb 11.08.2022
Экшен, Инди
8.8 560 оценок

Cult of the Lamb принесла издательству Devolver Digital около 90 млн долларов

butcher69 butcher69

Devolver Digital поделилась финансовыми результатами, раскрыв, что самой успешной игрой издательства стала Cult of the Lamb — с момента релиза она принесла компании более $90 млн. Второе место заняла Astroneer с доходом в $80 млн. Обе игры продолжают расти за счёт платных и бесплатных дополнений.

Среди лидеров также старые хиты: Serious Sam с $45 млн и Hotline Miami с $30 млн. В Devolver отмечают, что игроки всё чаще возвращаются к проверенным сериям и проводят в них больше времени, чем в новых франшизах.

Cult of the Lamb — один из немногих новых IP, добившихся такого успеха. За два года игра получила четыре дополнения, ставшие самыми продаваемыми в каталоге издательства. Astroneer также ожила после релиза Glitchwalkers.

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Cult of the Lamb
11.08.2022
Комментарии: 1
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Кошачий комочек

смешанные впечатления. Как рогалик очень слабый, механик мало, боссов интересных нет, орудий уникальных тоже. Как строительство поселений сойдёт