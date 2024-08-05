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Cult of the Lamb 11.08.2022
Экшен, Инди
8.7 433 оценки

Для Cult of the Lamb 12 августа выйдет новое интерактивное приключение

monk70
Новости

Разработчик Massive Monster, сценарист JoJo Zhou и художник Карлес Дальмау представили The Pilgrim Pack, совершенно новое интерактивное приключение, которое покажет мир Cult of the Lamb таким, каким вы его никогда не видели, с новыми и старыми персонажами, которых можно встретить, и тайнами, которые можно раскрыть.

Pilgrim Pack — это платный DLC, который появится вместе с последним бесплатным обновлением Cult of the Lamb, Unholy Alliance, 12 августа для ПК, Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S.

Пакет Pilgrim включает:

  • Полную историю Pilgrim и бонусные страницы
  • Два уникальных задания для последователей
  • Пять новых форм последователей
  • Два новых наряда для ваших последователей
  • Пять новых украшений

В истории Pilgrim вы присоединитесь к Джалале и Ринору в их путешествии по Землям Старой Веры в поисках места, которое можно назвать домом. Им придётся пережить опасных культистов, ищущих новые жертвы, ужасающих существ, охотящихся за едой, и странных торговцев грибами, не говоря уже о слухах о злом звере, который бродит по земле в поисках своей следующей жертвы.

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Cult of the Lamb
11.08.2022
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Спектр Зис

Выглядит обалденно. Разработчики молодцы.

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