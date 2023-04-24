Cult of the Lamb 11.08.2022
8.2 184 оценки

Для Cult of the Lamb вышло крупное контентное обновление и платное косметическое DLC

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butcher69
Новости

Издательство DevolverDigital и разработчики Massive Monster выпустили крупное контентное обновление Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb. Вместе с ним так же было выпущено платное косметическое DLC Cultist Pack, которое включает в себя семь украшений для поселения и пять обликов для последователей.

Обновление включает в себя следующие ключевые особенности:

  • Новая сюжетная линия, действие которой разворачивается после завершения кампании;
  • Более глубокий бой с реликвиями и тяжелыми атаками;
  • Переработанные боссы и враги;
  • Сложные задания, Boss Rush и и перманентную смерть;
  • Новые квесты, системы продвижения и секреты;
  • Улучшенное управление культом;
  • Фоторежим;
  • Добавлены опции доступности;
  • и многое другое... о чем вы можете узнать в полных примечаниях к патчу здесь

А в честь выхода обновления на покупку игры действует скидка 35% и стать основателем культа ягнёнка, можно за 454 pублей.

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Трейлер крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb
Трейлер крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb
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