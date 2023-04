Для Cult of the Lamb вышло крупное контентное обновление и платное косметическое DLC ©

Издательство DevolverDigital и разработчики Massive Monster выпустили крупное контентное обновление Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb. Вместе с ним так же было выпущено платное косметическое DLC Cultist Pack, которое включает в себя семь украшений для поселения и пять обликов для последователей.

Обновление включает в себя следующие ключевые особенности:

Новая сюжетная линия, действие которой разворачивается после завершения кампании;

Более глубокий бой с реликвиями и тяжелыми атаками;

Переработанные боссы и враги;

Сложные задания, Boss Rush и и перманентную смерть;

Новые квесты, системы продвижения и секреты;

Улучшенное управление культом;

Фоторежим;

Добавлены опции доступности;

и многое другое... о чем вы можете узнать в полных примечаниях к патчу здесь

А в честь выхода обновления на покупку игры действует скидка 35% и стать основателем культа ягнёнка, можно за 454 pублей.