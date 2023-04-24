Для Cult of the Lamb вышло крупное контентное обновление и платное косметическое DLC

Издательство DevolverDigital и разработчики Massive Monster выпустили крупное контентное обновление Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb. Вместе с ним так же было выпущено платное косметическое DLC Cultist Pack, которое включает в себя семь украшений для поселения и пять обликов для последователей.
Обновление включает в себя следующие ключевые особенности:
- Новая сюжетная линия, действие которой разворачивается после завершения кампании;
- Более глубокий бой с реликвиями и тяжелыми атаками;
- Переработанные боссы и враги;
- Сложные задания, Boss Rush и и перманентную смерть;
- Новые квесты, системы продвижения и секреты;
- Улучшенное управление культом;
- Фоторежим;
- Добавлены опции доступности;
- и многое другое... о чем вы можете узнать в полных примечаниях к патчу здесь
А в честь выхода обновления на покупку игры действует скидка 35% и стать основателем культа ягнёнка, можно за 454 pублей.