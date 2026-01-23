Для игры Cult of the Lamb вышло крупное дополнение Woolhaven

Для Cult of the Lamb вышло крупное дополнение Woolhaven - он уже доступно игрокам на всех платформах.

В Woolhaven игрокам предстоит помочь своему поселению пережить суровую зиму, посетить новые локации, раскрыть дополнительные детали лора вселенной, сразиться с новыми противниками и получить множество других активностей.

Студия Massive Monster утверждает, что объём новго DLC превышает количество контента доступного в базовой версии игры на момент ее релиза в 2022 году. Дополнение открывается ближе к финалу основной кампании.

Первые отзывы игроков оказались крайне положительными: в дополнении действительно много нового контента и его цена полностью оправдана - в российском регионе Steam дополнение можно приобрести за 620 рублей, а сама основная игра до 5 февраля продается со скидкой 60%.