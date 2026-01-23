Для игры Cult of the Lamb вышло крупное дополнение Woolhaven

Для Cult of the Lamb вышло крупное дополнение Woolhaven - он уже доступно игрокам на всех платформах.
В Woolhaven игрокам предстоит помочь своему поселению пережить суровую зиму, посетить новые локации, раскрыть дополнительные детали лора вселенной, сразиться с новыми противниками и получить множество других активностей.
Студия Massive Monster утверждает, что объём новго DLC превышает количество контента доступного в базовой версии игры на момент ее релиза в 2022 году. Дополнение открывается ближе к финалу основной кампании.
Первые отзывы игроков оказались крайне положительными: в дополнении действительно много нового контента и его цена полностью оправдана - в российском регионе Steam дополнение можно приобрести за 620 рублей, а сама основная игра до 5 февраля продается со скидкой 60%.
Все это дерьмо разноцветное пошло с world of goo, limbo, braid, и тому подобного кала. Пока не распиарили такой никчемный жанр люди играли в нормальные сюжетные игры с проработанным окружением, диалогами, книжным сценарием. Сейчас каждый день непонятно что выходит за цену, как будет это пару лет полноценная студия трудилась
А ничего так, что у всех людей разные вкусы, и далеко не всем вообще нужны сюжетные игры с диалогами? У Cult of the Lamb 95% положительных отзывов в Стиме на основании почти 100к оценок, а значит игра востребована и нравится людям. Тебя же ее покупать никто насильно не заставляет.
Калоедам всяким и в фильмах сюжет не важен, и вместо музыки пердеж с удовольствием послушают. Вон какой-то актеришка недавно рассказывал что все сейчас на кино дольше 5 минут не концентрируются поэтому сюжет надо по несколько раз проговаривать и делать историю как для даунов. И пока большинство все устраивает и они оплачивают то индустрия так и будет из искусства перетекать в таймкиллеры для домохозяек
Многие игры про геймплей, сравнение с фильмами просто нелепое. Засунь свое ЧСВ куда подальше и не мешай людям играть в игры, которые им нравятся.