Масштабное дополнение Woolhaven для Cult of the Lamb выйдет 22 января 2026 года

Devolver Digital и Massive Monster объявили дату выхода платного дополнения Woolhaven для игры Cult of the Lamb — 22 января 2026 года на всех доступных платформах. Расширение обещает стать «масштабным» и привнести новые испытания, сюжет и возможности для поклонников тёмной, но очаровательной вселенной игры.
В Woolhaven игрокам предстоит ответить на зов потерянного бога и подняться на таинственную гору, чтобы восстановить стадо, пробудить зиму и раскрыть тайны падших ягнят. Дополнение предлагает вернуться к давно забытой истории и восстановить падший город в его прежней славе, усиливая духовную силу Ингья, забытого бога ягнят.
Ключевые нововведения включают суровую погоду с метелями и морозами, угрожающими выживанию культа, новые сооружения для защиты последователей, а также систему животноводства. Игроки смогут разводить редких животных, обеспечивающих шерсть, тепло и ценное мясо в тяжёлые времена, а также приручать и оседлать их для помощи в управлении базой.
Woolhaven добавит новое царство, покрытое бурями и населённое существами, поражёнными Гнилью, а также два больших подземелья, где прошлое не оставляет покоя. Каждая искуплённая душа усиливает влияние тьмы, угрожая всей Старой Вере, ставя перед игроками новые моральные и стратегические задачи.
Cult of the Lamb уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Woolhaven обещает расширить мир игры и подарить фанатам новые вызовы и возможности.
Еще один неординарный проект которые может стать культовым. Главное чтобы разрабы и издатель не перегнули палку.
Ну по сути cult of the lamb уже в какой то степени КУЛЬТОВЫЙ)