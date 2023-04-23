Cult of the Lamb 11.08.2022
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"Мы хотим сделать Cult of the Lamb самой лучшей игрой": Разработчики рассказали подробности про "огромное" обновление

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butcher69
Новости

Следующее "огромное" бесплатное обновление Cult of the Lamb, Relics of the Old Faith, выйдет на следующей неделе.

Обновление не только включает новую сюжетную линию, но и отличается "более глубоким боем" и тяжелыми атаками, а также "обновленными боссами и врагами", новыми квестами и системой продвижения.

Обновление также вводит новый фоторежим, опции доступности, "улучшенное управление культом", сложные задания, Boss Rush и перманентную смерть.

"Наше огромное бесплатное обновление основного контента для Cult of the Lamb уже почти здесь!" - дразнит разработчик Massive Monster. "Relics of the Old Faith присоединится к Культу 24 апреля [... и] мы вложили в это бесплатное обновление столько, сколько смогли".

Честно говоря, мы не ожидали, что так много людей захотят играть в нашу игру. Преданность, которую вы проявили, превосходит наши самые смелые мечты. Мы хотим сделать Cult of the Lamb самой лучшей игрой, поэтому мы приняли множество просьб и комментариев от вас, нашего сообщества последователей.

Cult of the Lamb победила в номинации "Лучшая инди-игра" на прошлогодней церемонии Golden Joystick Awards.

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Трейлер крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb
Трейлер крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb
Новые подробности крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb
Новые подробности крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb
Cult of the Lamb "Трейнер +18" [UPD: 06.04.2023] {MrAntiFun / WeMod}
Cult of the Lamb "Трейнер +18" [UPD: 06.04.2023] {MrAntiFun / WeMod}
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Vitykin

.... Зачем в этой игре фоторежим??

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