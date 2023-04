"Мы хотим сделать Cult of the Lamb самой лучшей игрой": Разработчики рассказали подробности про "огромное" обновление ©

Следующее "огромное" бесплатное обновление Cult of the Lamb, Relics of the Old Faith, выйдет на следующей неделе.

Обновление не только включает новую сюжетную линию, но и отличается "более глубоким боем" и тяжелыми атаками, а также "обновленными боссами и врагами", новыми квестами и системой продвижения.

Обновление также вводит новый фоторежим, опции доступности, "улучшенное управление культом", сложные задания, Boss Rush и перманентную смерть.

"Наше огромное бесплатное обновление основного контента для Cult of the Lamb уже почти здесь!" - дразнит разработчик Massive Monster. "Relics of the Old Faith присоединится к Культу 24 апреля [... и] мы вложили в это бесплатное обновление столько, сколько смогли".

Честно говоря, мы не ожидали, что так много людей захотят играть в нашу игру. Преданность, которую вы проявили, превосходит наши самые смелые мечты. Мы хотим сделать Cult of the Lamb самой лучшей игрой, поэтому мы приняли множество просьб и комментариев от вас, нашего сообщества последователей.

Cult of the Lamb победила в номинации "Лучшая инди-игра" на прошлогодней церемонии Golden Joystick Awards.