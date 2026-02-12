"Мы не хотим обдирать игроков": авторы Cult of the Lamb объяснили свою ценовую политику

Создатели Cult of the Lamb из студии Massive Monster заявили, что придерживаются принципа честного соотношения цены и объёма контента. Арт-директор Джеймс Пирмэйн подчеркнул в интервью, что для команды важно сохранять доверие сообщества и предлагать игрокам ощутимую ценность за потраченные деньги.

По его словам, особенно это заметно во время распродаж: при покупке комплектов пользователи получают значительный объём контента по выгодной цене. Успех проекта позволил студии продолжать поддержку игры и расширять её наполнение, не меняя подход к стоимости.

«Это бизнес, нам нужно зарабатывать. Но мы считаем, что нашли правильный баланс. Мы не хотим обдирать игроков», — отметил Пирмэйн.

Сейчас базовая версия Cult of the Lamb в Steam стоит 20 фунтов стерлингов, а издание с обновлением Woolhaven — 30 фунтов. Игра регулярно участвует в акциях, а многие пользователи отмечают, что десятки проведённых в ней часов полностью оправдывают вложения.