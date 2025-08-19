Новое ледяное дополнение Woolhaven к Cult of the Lamb откроет тайны падших ягнят

В начале 2026 года поклонников Cult of the Lamb ждёт масштабное обновление — Woolhaven, созданное Massive Monster и Devolver Digital. Это дополнение обещает погрузить игроков в холодное, суровое царство, где прошлое встречается с настоящим, а каждое решение имеет последствия.

Ваша миссия — откликнуться на зов потерянного бога с таинственной горы, восстановить стадо и пробудить зиму, чтобы раскрыть правду о падших ягнятах. Woolhaven предлагает множество новых функций и механик, превращающих культовый симулятор в ещё более глубокое и захватывающее приключение.

Игроки смогут вернуть потерянные души в духовный дом и раскрыть давно забытые истории ягнят. Восстановите падший город, верните утраченную силу Инги — забытого бога ягнят — и следите за тем, чтобы суровые погодные условия, метели и морозы не уничтожили ваш культ. Новые сооружения помогут согреть последователей и защитить их от голода и обморожения.

Особое внимание уделено животноводству: разводите редких животных, собирайте шерсть и мясо, приручайте их и доверяйте уход вашим верным последователям. Исследуйте новое царство, полное бурь и существ, поражённых Гнилью, сражайтесь в двух обширных подземельях и сталкивайтесь с эхо прошлого.

Каждая искуплённая душа на горе несёт последствия, усиливая угрозу для Земель Старой Веры. Сможете ли вы исправить ошибки прошлого и спасти своих ягнят? Узнать это можно будет в платном дополнении Cult of the Lamb: Woolhaven, доступном на PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК в начале 2026 года.