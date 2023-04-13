Новые подробности крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb ©

Издатель Devolver Digital раскрыл подробности о новом контенте, который появится в игре Cult of The Lamb. Контент станет частью обновления под названием Relics of the Old Faith и пока не имеет даты выхода.

Обновление принесет с собой новый сюжет после окончания игры, обновленные враги и встречи с боссами, а также переработанные подземелья и случайные встречи. Кроме того, обновление обещает более глубокую боевую систему, предположительно с новыми способностями и оружием в распоряжении игрока.

Обновление было анонсировано еще в январе, когда стало известно, что в игру будет добавлена возможность использовать тяжелые атаки с помощью оружия. Эффект тяжелых атак варьировался в зависимости от выбранного игроком оружия.

Игра Cult of the Lamb была выпущена в августе 2022 года и произвела большой фурор, продав миллион копий за первую неделю. С тех пор игра получила довольно много обновлений, включая множество событийных обновлений, таких как Фестиваль кровавой луны на Хэллоуин.

Cult of the Lamb доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.