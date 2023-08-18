Новый контент для Cult of the Lamb будет представлен на следующей неделе ©

В прошлом году Cult of the Lamb удивила всех тем, какой милой и доступной она получилась. После года активной поддержки, добавления новых функций и исправлений баланса разработчик Massive Monster объявил, что игра получит новый контент, анонс которого состоится 21 августа.

В коротком анимированном тизере, опубликованном в Twitter, игроки видят, как лидер культа Ягненок приближается к какому-то порталу с черно-белыми линиями. Тизер длится всего 17 секунд и показывает, как ягненок подходит к странному клубящемуся черно-белому порталу, который открывается. Внутри него перед ягненком появляется человекоподобный паук, после чего экран становится черным и на нем появляется дата - 21 августа.

Неясно, что это может быть, но наиболее вероятным представляется, что это может быть крупное обновление игры, так как кажется, что ягненок встречает нового персонажа. Пользователи в комментариях к тизеру быстро отметили, что фигура напоминает паука из игры Don't Starve. В сочетании с упоминанием "starving" некоторые считают, что речь может идти о новом сотрудничестве с многопользовательской игрой.

Это может быть как простое появление нового жителя деревни, так и новый контент, добавляемый в игру по мотивам игры. Это может быть и нечто совершенно не связанное с игрой, так как все это лишь предположения, а официальный анонс состоится всего через четыре дня.