Помимо секса в Cult of the Lamb добавят алкоголь и оружие

Обманчиво симпатичная игра Cult of the Lamb была одной из лучших игр в Steam в 2022 году. Но даже спустя полтора года после релиза разработчики все еще усердно работают и предоставляют игрокам обновления — и последнее из них действительно особенное.

С тех пор как в ноябре 2023 года разработчики инди-хита Cult of the Lamb анонсировали новое крупное обновление Sins of the Flesh, рогалик стал всё более непристойным. Сначала в игру должны были добавить наготу, затем игроки потребовали, чтобы они могли подарить своим последователям-животным нечто большее, — и быстро добились своего. 13 декабря разработчики сообщили, что скоро вы сможете использовать огнестрельное оружие, чтобы сеять страх и ужас среди противников в различных подземельях. В соответствии с праздничным духом теперь анонсирован бар с алкогольными напитками, где вы можете напоить своих верных последователей.

Небольшие анонсы нового контента довольно хорошо принимаются игроками. Реакция на объявление об огнестрельном оружии уже была положительной, а перспектива употребления алкогольных напитков сразу же вызвала у многих фанатов рождественское настроение. Мы собрали для вас некоторые реакции:

«О Боже мой, становится все лучше и лучше».

«Оооо, мне это нравится, и я обычно вообще не пью».

«Это так мрачно и смешно, что мне не терпится увидеть, что будет дальше».

Другие пользователи уже пытаются узнать о дальнейших новинках в коротких видеороликах-тизерах.

Тем не менее, некоторые игроки, похоже, испытывают легкую клаустрофобию от перспективы такого количества нового, задаваясь вопросом, где они собираются разместить бар рядом со всеми своими украшениями и ритуальными принадлежностями. Однако пока неизвестно, станет ли в лагере больше места с обновлением.