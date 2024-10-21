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Cult of the Lamb 11.08.2022
Экшен, Инди
8.7 488 оценок

Продажи Cult of the Lamb достигли 4,5 млн. копий

monk70
Новости

Cult of the Lamb — один из больших успехов издательства Devolver Digital, превзошедший все ожидания. Обновленные данные о продажах говорят о 4,5 миллионах проданных копий с момента запуска, который состоялся в августе 2022 года. Это колоссальная цифра, если учесть, что речь, конечно, не идет о многомиллионной разработке. Это на миллион проданных копий больше, чем в январе 2024 года, когда сообщались предыдущие данные о продажах.

Cult of the Lamb рассказывает историю одержимого ягненка, который должен сформировать и вырастить религиозный культ своего спасителя.

Cult of the Lamb доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, ПК, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Cult of the Lamb
11.08.2022
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