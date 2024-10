Продажи Cult of the Lamb достигли 4,5 млн. копий

Cult of the Lamb — один из больших успехов издательства Devolver Digital, превзошедший все ожидания. Обновленные данные о продажах говорят о 4,5 миллионах проданных копий с момента запуска, который состоялся в августе 2022 года. Это колоссальная цифра, если учесть, что речь, конечно, не идет о многомиллионной разработке. Это на миллион проданных копий больше, чем в январе 2024 года, когда сообщались предыдущие данные о продажах.

Cult of the Lamb рассказывает историю одержимого ягненка, который должен сформировать и вырастить религиозный культ своего спасителя.

Cult of the Lamb доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, ПК, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.