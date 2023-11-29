Разработчики Cult of the Lamb добавят в игру секс в будущем обновлении

Вероятно, в будущем мы увидим секс в Cult of the Lamb, если только обещание, данное студией разработки Massive Monster в X/Twitter, не было простой шуткой. Все началось с сообщения, опубликованного на официальном аккаунте игры: «Мы добавим секс в игру, если к концу года у нас будет 300 000 подписчиков». Неудивительно, что сотни подписчиков быстро собрались и довели официальный аккаунт до необходимой отметки менее чем за два часа. В настоящее время у Cult of the Lamb 367,8 тыс. подписчиков.
Учитывая, что 23 ноября было анонсировано бесплатное макси-обновление «Плотские грехи» с выходом в начале 2024 года, не исключено, что добавление секса уже было предусмотрено и что сообщение об этом было всего лишь маркетинговый трюк.
Ничего нового придумать не могут...
Ну если в игре есть поедание овна, и сатанинские культы, то и кекс будет смотреться как влитой)
Думаю, люди представляют это как-то так:
(но оправдаются ли ожидания?)
А представьте, если это будет реально шутка, сколько народу отпишется?
Это хорошо дон.