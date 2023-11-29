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Cult of the Lamb 11.08.2022
8.5 295 оценок

Разработчики Cult of the Lamb добавят в игру секс в будущем обновлении

monk70
Новости

Вероятно, в будущем мы увидим секс в Cult of the Lamb, если только обещание, данное студией разработки Massive Monster в X/Twitter, не было простой шуткой. Все началось с сообщения, опубликованного на официальном аккаунте игры: «Мы добавим секс в игру, если к концу года у нас будет 300 000 подписчиков». Неудивительно, что сотни подписчиков быстро собрались и довели официальный аккаунт до необходимой отметки менее чем за два часа. В настоящее время у Cult of the Lamb 367,8 тыс. подписчиков.

Учитывая, что 23 ноября было анонсировано бесплатное макси-обновление «Плотские грехи» с выходом в начале 2024 года, не исключено, что добавление секса уже было предусмотрено и что сообщение об этом было всего лишь маркетинговый трюк.

8
6
Cult of the Lamb
11.08.2022
Комментарии: 6
Ваш комментарий
WittyOrvilleton
9
Robert Blake

Ничего нового придумать не могут...

5
Kazerad

Ну если в игре есть поедание овна, и сатанинские культы, то и кекс будет смотреться как влитой)

3
PuserG

Думаю, люди представляют это как-то так:

(но оправдаются ли ожидания?)

2
FroZZyChannel
Вероятно, в будущем мы увидим секс в Cult of the Lamb, если только обещание, данное студией разработки Massive Monster в X/Twitter, не было простой шуткой.

А представьте, если это будет реально шутка, сколько народу отпишется?

0
Капитан Баттхерт

Это хорошо дон.

-2