Разработчики Cult of the Lamb добавят в игру секс в будущем обновлении

Вероятно, в будущем мы увидим секс в Cult of the Lamb, если только обещание, данное студией разработки Massive Monster в X/Twitter, не было простой шуткой. Все началось с сообщения, опубликованного на официальном аккаунте игры: «Мы добавим секс в игру, если к концу года у нас будет 300 000 подписчиков». Неудивительно, что сотни подписчиков быстро собрались и довели официальный аккаунт до необходимой отметки менее чем за два часа. В настоящее время у Cult of the Lamb 367,8 тыс. подписчиков.

Учитывая, что 23 ноября было анонсировано бесплатное макси-обновление «Плотские грехи» с выходом в начале 2024 года, не исключено, что добавление секса уже было предусмотрено и что сообщение об этом было всего лишь маркетинговый трюк.