Разработчики Cult of the Lamb хотели бы добавить мультиплеер в будущем

Разработчик Cult of the Lamb компания Massive Monster поделилась планами по созданию дополнительного контента и DLC для популярной roguelike-игры. В ходе Reddit AMA команда ответила на вопросы о просьбах игроков о поддержке мультиплеера и моддинга, дав положительные, но осторожные ответы.

Хотя подробности о следующем обновлении не были раскрыты, участники AMA подтвердили, что они активно работают над расширением возможностей Cult of the Lamb. Они упомянули о том, что в планах больше контента и дополнительных DLC, а также рассматривают возможность изучения новых направлений. Как выяснил PC Gamer, лучшей новостью является мультиплеер.

Очевидно, что игроки очень хотят получить эту функцию, даже если это означает, что им не придется быть лидером культа в чужой игре. Сначала это подтвердил арт-директор Джеймс Пирмейн, а потом добавила комьюнити-менеджер Лорна П. Она ответила на другой вопрос о мультиплеере, заявив, что он "не исключен".

Поддержка моддинга - это то, чего хотят многие, но пока нет однозначного ответа. Студия даже не знает, когда выйдет следующее DLC. Когда разработчиков спросили об этом, они ответили: "У нас нет определенного количества, нам просто очень нравится работать над Cult of the Lamb, поэтому сложно сказать". Это говорит о том, что они не определились с конкретным количеством контента, что хорошо и плохо для сообщества. Хорошо, потому что это означает больше контента, но плохо, потому что это означает более длительное ожидание.