Следующее крупное контентное обновление Cult of the Lamb будет называться Sins of the Flesh и выйдет в начале 2024 года

Инди-разработчик Massive Monster объявил о выходе очередного крупного контентного обновления для ролевого экшена Cult of the Lamb. Обновление, получившее название Sins of the Flesh, принесет в игру множество новых элементов, в том числе сюжетных и геймплейных.

Студия, анонсировавшая обновление через социальную сеть X, пока не раскрывает никаких конкретных подробностей о том, чего мы можем ожидать от Sins of the Flesh, а также о том, когда обновление выйдет, не говоря уже о том, что релиз состоится в начале 2024 года.

Последним крупным контентным обновлением для Cult of the Lamb стало Relics of the Old Faith, которое принесло с собой новую послеигровую сюжетную линию. В обновлении были изменены бои с боссами, а также добавлены новые задания и награды, которые могли получить игроки.

С момента выхода Cult of the Lamb получила множество обновлений, начиная от добавления режима permadeath и новых возможностей доступа и заканчивая обновлением боевой системы с добавлением тяжелых атак для всех видов оружия.

Cult of the Lamb доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.