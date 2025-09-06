ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cult of the Lamb 11.08.2022
Экшен, Адвенчура, Инди
8.8 595 оценок

Создатели Cult of the Lamb пообещали разумную цену за предстоящее крупное дополнение Woolhaven

AceTheKing AceTheKing

Студия Massive Monster, создатели Cult of the Lamb, поделились некоторыми подробностями предстоящего крупного сюжетного дополнения Woolhaven, которое выйдет в начале 2026 года.

По словам разработчиков, по масштабу DLC сопоставимо с оригинальной игрой и практически удвоит её объём, но при этом обойдётся игрокам по разумной цене.

Woolhaven предложит пережить суровую зиму вместе с поселением ягнят. Игроков ждут новые сюжетные линии, связанные с загадочным Богом горы, два подземелья для исследования, расширенные возможности восстановления и развития деревни, а также механика животноводства.

2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кошачий комочек

могут не выпускать. Игра так себе