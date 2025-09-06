Создатели Cult of the Lamb пообещали разумную цену за предстоящее крупное дополнение Woolhaven

Студия Massive Monster, создатели Cult of the Lamb, поделились некоторыми подробностями предстоящего крупного сюжетного дополнения Woolhaven, которое выйдет в начале 2026 года.

По словам разработчиков, по масштабу DLC сопоставимо с оригинальной игрой и практически удвоит её объём, но при этом обойдётся игрокам по разумной цене.

Woolhaven предложит пережить суровую зиму вместе с поселением ягнят. Игроков ждут новые сюжетные линии, связанные с загадочным Богом горы, два подземелья для исследования, расширенные возможности восстановления и развития деревни, а также механика животноводства.