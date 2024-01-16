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Cult of the Lamb 11.08.2022
Экшен, Инди
8.6 319 оценок

Создатели Cult of the Lamb представили релизный ролик крупного обновления Sins of the Flesh

butcher69
Новости

Создатели Cult of the Lamb выпустили релизный трейлер второго крупного обновления для игры под названием Sins of the Flesh ("Грехи плоти"). Обновление уже доступно для всех игроков бесплатно.

Обновление внедряет в Cult of the Lamb новые механики, включая системы секса, выпивки и производства алкоголя. Также добавлены новые системы управления культом, улучшенные функции и сюжетные истории.

Cult of the Lamb доступна на PC, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, и её продажи, по словам разработчиков, перевалили за 3,5 миллиона копий.

8
4
Cult of the Lamb
11.08.2022
Комментарии: 4
Ваш комментарий
TheLokich
0
bysaturn

Ох уж эти плотские грехи...

0
Гена Транквилизатор

Хоть где-то у инцелов будет секс

-3
samosan

Судя по последним событиям с главными инцелами рунета, у них дохрена секса.

0