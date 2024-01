Создатели Cult of the Lamb представили релизный ролик крупного обновления Sins of the Flesh

Создатели Cult of the Lamb выпустили релизный трейлер второго крупного обновления для игры под названием Sins of the Flesh ("Грехи плоти"). Обновление уже доступно для всех игроков бесплатно.

Обновление внедряет в Cult of the Lamb новые механики, включая системы секса, выпивки и производства алкоголя. Также добавлены новые системы управления культом, улучшенные функции и сюжетные истории.

Cult of the Lamb доступна на PC, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, и её продажи, по словам разработчиков, перевалили за 3,5 миллиона копий.